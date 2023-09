Bakis Beks protagonista alla Satta 

Proseguirà sino al primo ottobre la dodicesima edizione di Bibliopride, la settimana nazionale delle biblioteche. Ieri sera nell’auditorium della biblioteca Satta si è parlato del “Potere alla parola: quando scrivere una canzone diventa un atto politico” con un focus rap insieme all’artista dalla carriera ventennale Bakis Beks, che tratta nei suoi testi temi sociali e di protesta e ha parlato dell’argomento attraverso il racconto della sua esperienza personale. Questa mattina e il 28 per gli alunni della scuola primaria si terrà “Caviardage: cerca la poesia nascosta” e per oggi, domani e dopodomani “Sosta biblious” in piazza Asproni a cura della Cooperativa servizi bibliotecari e laboratori, sezione ragazzi. Il 27 e il 28, sempre per gli alunni della primaria, “Indovina il titolo” e, aperto a tutti, alle 18.30 nell’auditorium “Nùgoro: unu mundu in intro de unu corju de nuche. Il Giorno del giudizio di Salvatore Satta” con le letture di Paolo Berria, Giovanna Casagrande, Antonio Musina Gaddari, Mariantonietta Piga, Gianfranca Selis e le musiche di Bakis Beks. Giovedì, stesso orario, si terrà la proiezione del film di Ben Lawrence “Ithaka: a father, a family, a fight for justice”, in collaborazione con LiberaMente e il coordinamento intersezionale Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA