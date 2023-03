«Bakhmut sta per cadere, più armi a Kiev» 

Il ministro della difesa ucraino Oleksii Reznikov ha illustrato per l’ennesima volta le esigenze delle forze armate: «Sistemi antimissilistici, veicoli di fanteria da combattimento e altri carri armati come i Leopard». E poi «munizioni munizioni munizioni».

Anche il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha preso parte al consiglio informale - format inedito - e ha annunciato che Bakhmut potrebbe «cadere presto», sottolineando però che la capitolazione della cittadina-simbolo della resistenza ucraina nel Donbass non va letta come «una svolta particolare» nell’andamento del conflitto - benché il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dica il contrario - ma semmai un cupo memento che la Russia «non va sottovalutata». Morale: siano rinnovati gli sforzi per sostenere l’Ucraina nella sua lotta contro il disegno neoimperiale del Cremlino.

Kiev. L’Ucraina sta vivendo settimane cruciali per l’esito della guerra. I russi spingono, apparentemente incuranti delle enormi perdite che stanno subendo. E mentre i mercenari della Wagner annunciano di aver conquistato la parte orientale di Bakhmut, la fortezza del Donetsk, a Stoccolma i ministri della difesa Ue s’incontrano per discutere come fornire a Kiev quel milione di munizioni d’artiglieria da 155mm essenziali per reggere lo scontro “d’attrito”.

Obiettivo simbolico

La volontaria

Intanto Kiev piange Yana Rykhlitska, 29 anni, meglio conosciuta al fronte come “l’angelo dei combattenti”. I colpi di mortaio della Wagner hanno centrato l’auto medica che aveva appena evacuato soldati ucraini feriti a Bakhmut, insieme a lei è morto un altro volontario paramedico. Minuta, treccine bionde e occhi verdi, Yana riusciva a guardare il mondo «con ottimismo, qualunque diavolo di cosa stia succedendo, una risata, coraggio e professionalità», come aveva scritto lei stessa su Facebook due mesi fa. «Disperata, piccola e magra, portava tutto sulle spalle», l’ha descritta Natalya Vlasyuk, una sua parente. Tetiana Zenart, la sua migliore amica, l’aveva sentita poche ore prima che morisse: «Le ho chiesto come stavano andando le cose lì a Bakhmut, con quel flusso di feriti inimmaginabile. Lei mi ha risposto col suo solito tono, “mi sto divertendo, ancora tutta intera».

