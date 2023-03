«Bakhmut è circondata, andate via» 

Kiev teme il peggio anche a Kupiansk, importante snodo nella regione di Kharkiv dove le autorità ucraine hanno ordinato a famiglie e persone «con mobilità ridotta» di lasciare la città a causa dei «costanti» bombardamenti russi. Intanto la guerra è sempre più presente anche in territorio russo, con Mosca che tira in ballo ancora una volta l’Occidente all’indomani dell’attacco nella regione frontaliera di Bryansk: «Gli assassinii sono stati commessi con armi della Nato», quindi c’è da chiedersi se i Paesi dell’Alleanza siano «complici in questi crimini e sponsor del terrorismo», è l’attacco di Mosca. Il presidente Putin ha discusso «misure per la protezione anti-terrorismo» in una riunione del Consiglio di Sicurezza nazionale, e il Cremlino ha annunciato che «prenderà misure» per prevenire nuove incursioni ucraine sul suo territorio. Gli attacchi «sono conseguenze dirette della perdita di controllo interno al Paese», replica il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak. Mosca accusa invece Usa e Nato di continuare nei loro «piani geopolitici di annientare la Russia» non solo fornendo armi, ma «aiutando Kiev ad individuare gli obiettivi da bombardare». Con Washington che incoraggia Kiev anche a «pianificare la conquista militare della Crimea», ha detto il ministero degli Esteri russo.

Secondo i mercenari russi sarebbe ormai imminente la capitolazione della città simbolo nel Donetsk. Kiev parla di «intensi combattimenti dentro e intorno» all’insediamento dove le forze russe «hanno inviato le unità più addestrate dei Wagner e altre unità regolari dell’esercito russo» e smentendo il video con il quale Prighozin rivendicava i suoi combattenti «praticamente nel centro città». Ma i segnali sembrano chiari: le forze ucraine avrebbero già fatto saltare in aria un ponte ferroviario in città, segno che si starebbero preparando al ritiro. La cattura di Bakhmut rappresenterebbe un successo a lungo ricercato da Mosca, anche se secondo gli esperti porterebbe un valore strategico limitato. Di certo, sarebbe un’iniezione di fiducia per le truppe di Putin sfiancate dalla guerra, come dimostrano anche i quasi 10mila soldati russi che secondo le autorità ucraine si sono arresi volontariamente tramite il progetto “Voglio vivere”, linea telefonica lanciata a settembre per consentire ai soldati occupanti di consegnarsi.

Kiev. Dopo mesi di combattimenti sanguinosi sia per gli ucraini che per i russi, il fondatore del gruppo Wagner Evgeny Prigozhin lancia l’ultimatum al presidente ucraino Zelensky: «Bakhmut è circondata, è il momento di evacuare bambini e anziani».

“Voglio vivere”

«L’Alleanza è complice»

Le risate a New Delhi

Ipotizzare il dialogo è quasi impossibile. Dopo il flop della dichiarazione finale del G20, l’alto rappresentante Ue Josep Borrell parla comunque di «passo avanti»perché il ministro degli Esteri russo non se ne è andato come a Bali, ma «è rimasto e ha ascoltato gli altri». Ma lo stesso Lavrov definisce «una vergogna» un G20 interessato solo all’Ucraina e parla di una Russia impegnata a terminare una guerra «iniziata dall’Occidente contro di noi», provocando le risate dei presenti alla conferenza Raisina Dialogue di New Delhi.

