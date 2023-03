Bakhmut assediata: «È un inferno» 

Kiev. «Ogni ora a Bakhmut è come l'inferno». È una battaglia strada per strada ormai quella che si sta combattendo nella città simbolo della resistenza all'invasione russa, con gli ucraini che ancora non vogliono mollare davanti agli ultimatum dei mercenari della Wagner e respingono attacchi che hanno «l'unico obiettivo è di commettere il genocidio del popolo ucraino, usando la tattica della terra bruciata», ha denunciato alla Bbc il vicesindaco Oleksandr Marchenko. Nella città del Donetsk ci sono infatti ancora circa «4.000 o 4.500» civili che vivono nei rifugi «senza acqua, gas o elettricità», mentre fuori ogni edificio è ormai ridotto a un cumulo di macerie.

Braccio di ferro

Mosca insiste per una conquista che sarebbe più simbolica che strategica per la sua “operazione militare speciale”, che secondo la Nato è già costata ai russi 200.000 soldati morti o feriti. Ma anche Putin non intende mollare. All'indomani dell'ultimatum del fondatore dei mercenari Wagner Yevgeny Prigozhin al presidente ucraino Zelensky di ritirarsi da Bakhmut ed evacuare la città, l'intelligence Gb ha ammesso che la difesa di Kiev è sottoposta a pressioni sempre più forti. Due ponti chiave sono stati distrutti, compreso uno vitale che collegava la città all'ultima principale via di rifornimento verso Chasiv Yar, limitando sempre di più le vie di rifornimento, mentre i sobborghi settentrionali della città sono «vulnerabili agli attacchi russi su tre lati». Ma «non c'è alcun ritiro di massa delle truppe ucraine», ha assicurato Serhiy Cherevatyi, portavoce delle forze armate di Kiev.

Futuro

Con il sangue che continua a scorrere a fiumi, il dialogo resta un miraggio e il rifornimento di armi cruciale. Secondo il Financial Times, l'Ucraina ha lanciato un appello all'Ue affinché invii 250.000 proiettili d'artiglieria al mese per alleviare una carenza critica che, secondo il governo, sta limitando i suoi progressi sul campo di battaglia. Kiev continua a invocare anche i caccia, mentre arrivano i carri armati occidentali. Zelensky intanto ha ricevuto a Leopoli la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, incassando l'appello della leader dell'Eurocamera affinché i negoziati per l'ingresso all'Ue possano aprirsi già quest'anno.