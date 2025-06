Bajani «e il legame primario con i lettori sardi» Mercoledì a Quartu con gli altri della cinquina 

«Per molti anni ho girato la Sardegna quando uscivano i miei libri. Non solo, spesso cominciavo proprio dalla Sardegna. Mi piace tornarci ora che vivo dall’altra parte dell’Atlantico. La qualità dei sardi le sanno tutti: riuscite persino a far appassionare le persone ai libri!». Parole di Andrea Bajani autore de “L’anniversario” (Feltrinelli) che guida la cinquina finalista della LXXIX edizione del premio Strega. Si è già aggiudicato il Premio Strega Giovani e mercoledì, alle 21, sarà a Quartu Sant’Elena all’Ex Caserma di via Roma 30 insieme Nadia Terranova (“Quello che so di te”, Guanda), Elisabetta Rasy (“Perduto è questo mare”, Rizzoli), Paolo Nori (“Chiudo la porta e urlo”, Mondadori), e Michele Ruol (“Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia”, TerraRossa) guidati da Fabio Canino.

Autore di una ventina di testi con i quali ha vinto buona parte dei trofei nazionali, Bajani, in questo romanzo sulla famiglia, sugli attriti coi padri, soprattutto quei padri padroni che sottomettono alla loro autorità mogli e figli, sembra denunciare un tabù millenario. «Non so se il compito o la vocazione del romanzo – premette - sia quello di denunciare, o almeno non direttamente. Ma certo la questione centrale della letteratura è quella di andare a rompere i tabù, che in fondo sono dei grandi segreti a cui nessuno prova a dare la parola. Il tabù che provo a infrangere, con “L'anniversario”, è quello secondo cui ciò che avviene dentro una famiglia, anche quando questo implichi violenza, paura, totalitarismo domestico, vada accettato come tale. Come un destino. O, più correttamente, come una legge non scritta, patriarcale, che lascia all'uomo per insensato privilegio di genere il diritto di silenziare gli altri».

Il disfacimento dei ruoli che sempre più speso si verifica nella famiglia tradizionale, è una rovina o una liberazione?

«Io credo che la famiglia sia ancora il metodo - o l'organismo sociale - più diffuso che l'essere umano si è inventato per proteggersi. Questa mi pare il punto. Come organismo sociale, deve trovare, modificare, negoziare la sua forma di continuo. Con in più la complicazione del sangue, che rende il tutto più incandescente, e però forse è un collante naturale per l'istinto di sopravvivenza. Ma in questo organismo vivente, fatto di pulsioni e di leggi, guai a non rivedere di continuo i ruoli. Mi interessa la metamorfosi dei ruoli, non il disfacimento. Il modello patriarcale ha mostrato la corda, e bisogna fare lo sforzo di trovare tutti insieme un'alternativa. Senza conservatorismi o inutili picconamenti.»

Si possono abbandonare i propri genitori?

«Nel romanzo c'è un passaggio preciso in cui chi racconta passa dal verbo abbandonare al verbo sottrarsi in poche righe. Qui mi pare stia tutto il nodo della mia narrazione. La rottura del tabù di cui dicevamo prima significa anche il passaggio dallo stato della colpa a quello del diritto. La colpa, con la vergogna che le è connessa, dice: qualsiasi cosa succeda nella tua casa, violenza, paura, abusi, tu dovrai restare, perché quello è il regno del sangue. A quella chi racconta oppone un semplice diritto: se non ti senti al sicuro, proteggiti. E se non ti senti al sicuro in una famiglia, hai il diritto di sottrarti».

Molto spesso i figli sono simili ai padri: combattersi è una specie di guerra civile?

«Mi piace l'idea di combattere per, non quella di combattere contro. La militanza per una società migliore, per un'umanità più complessa, empatica, consapevole. Quale che sia il portato dei geni, delle somiglianze, delle emulazioni, poi c'è sempre la ragione, l’etica, l’idea di futuro, che può orientare i comportamenti. Lasciare spazio all’animale, alla furia distruttiva, non può che portare rovina.

Lo leggiamo sui giornali tutti i giorni. Nelle famiglie, sul piano geopolitico, in strada».

RIPRODUZIONE RISERVATA