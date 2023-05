Bais fa sua la tappa dopo 215 km di fuga Leknessund in rosa 

Una fuga di oltre 215 chilometri e Davide Bais (Eolo-Kometa Cycling Team) si aggiudica la prima tappa al Giro d’Italia della carriera: staccati negli ultimi metri i compagni Karel Vacek (Corratec) e Simone Petilli (Intermarché Circus Wanty) con i quali ha condiviso la settima tappa della corsa da Capua a Campo Imperatore con l’arrivo a quota 2130 metri. È il secondo successo per l’Italia dopo quello di Jonhatan Milan a san Salvo. Cambia poco in classifica generale, la maglia rosa resta sulle spalle del norvegese Andreas Leknessund, con i big che hanno preferito non rischiare.

«Non pensavo di avere chance, volevo dare una mano a Fortunato e guadagnare un po’ di punti per la maglia azzurra», ha detto Bais al traguardo, «quando ho visto che potevo andare mi sono gestito per andare più forte nel finale. Devo ancora realizzare quello che è successo, da tanto tempo inseguivo questa vittoria e sono davvero felice. Voglio dedicare la vittoria al nostro compagno Arturo Gravalos che sta attraversando un momento difficile, alla mia fidanzata, alla mia famiglia e a tutta la squadra». Soddisfatto anche Vacek: «Non ho vinto ma è come se lo avessi fatto. Da sei anni non lottavo per vincere, da under me la giocavo con Evenepoel e invece ho affrontato un periodo durissimo. Volevo smettere e non dovevo nemmeno partecipare al Giro». La fuga nasce dopo appena 7 chilometri con Mattia Bais, il fratello Davide, Simone Petilli (Intermarché Circus Wanty), Henok Mulubrhan (Green Project Bardiani Csf Faizanè) e Karel Vacek (Corratec). Il gruppo li lascia andare. Il vantaggio di 10’ dopo 90 chilometri sale a 13’ a Roccaraso col terzetto rimasto in fuga: Petilli (che si gode la maglia rosa virtuale), Bais (che si è preso di forza il Grna premio della montagna) e Vacek. Superato il successivo tratto pianeggiante si cominciano gli ultimi 43 km decisivi: la lunga scalata del Gran Sasso.

Il gruppo trainato dalla DSM del leader Leknessund rosicchia terreno ma lentamente. I tre superano i 210 chilometri di fuga e si spartiscono il podio. Il gruppo, regolato da Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) davanti a Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e Thibaut Pinot (Groupama FDJ), arriva a 3’11’’. Leknessund tiene la maglia rosa.

