Ha confessato il terzo complice di Alex Baiocco, il 24enne che nella notte tra il 3 e 4 gennaio scorsi ha teso un cavo d’acciaio in strada a Milano ed è stato poi arrestato. Il giovane complice, che ha 17 anni, si trova invece ricoverato in psichiatria in un ospedale milanese dal 5 gennaio. Il ragazzo avrebbe confessato il coinvolgimento ai genitori, che poi hanno chiamato i carabinieri.