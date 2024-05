Baidu, costretta a dimettersi la manager feroce 

PECHINO. Il dibattito sulla cultura tossica del lavoro in Cina è riesploso sui social con il caso di Qu Jing, la “tiger manager” del colosso hi-tech Baidu, che gestisce il motore di ricerca dominante nel Dragone e il servizio d'intelligenza artificiale Ernie.

La giovane dirigente ha dovuto rassegnare le dimissioni da vicepresidente del Google cinese, dopo essere finita nella bufera per aver postato, durante le vacanze del Primo Maggio, vari video in cui sosteneva la necessità di lavorare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, avendo come unico riferimento «i risultati» da raggiungere ad ogni costo. Qu ha postato le clip sul suo account con quasi 960.000 follower, diventando subito tema virale su Weibo, l'X cinese, grazie a un boom di oltre 100 milioni di visualizzazioni. Il 6 maggio è toccato al video intitolato “I rimpianti di una donna in carriera”, in cui raccontava di aver dimenticato il compleanno del figlio maggiore e in quale classe fosse quello minore, senza esprimere rimpianti. «Se un dipendente vuole dimettersi a causa di un fallimento, lo approvo immediatamente», aveva osservato, indicando che il rapporto con i dipendenti è puramente contrattuale: «Perché dovrei considerare la famiglia di un dipendente? Non sono sua suocera».

Poi ha preso di mira direttamente i lavoratori con messaggi brutali: «Posso distruggervi», o «chi sta qui deve essere disponibile 24 ore su 24. Si lavora anche 50 giorni di fila e non conta il vostro benessere». E «il telefono deve essere acceso 24 ore su 24, 7 giorni su 7». Parole e toni durissimi che hanno provocato reazioni rabbiose, anche da parte del datore di lavoro Baidu, spiazzato dal clamore. Così alla tiger manager non è restato altro che dimettersi.

