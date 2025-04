Bahrein, Leclerc si ritrova in 1ª fila 

McLaren e Ferrari luci e ombre nelle qualifiche del Gran Premio del Bahrain. Se Oscar Piastri e Charles Leclerc possono sorridere grazie, rispettivamente, a una sontuosa pole position e a una seconda posizione (maturata dopo le penalità alle Mercedes) di tutto rispetto, sia Lando Norris, sia Lewis Hamilton deludono non andando oltre il sesto ed il nono tempo. Dopo le qualifiche la Fia ha penalizzato di una posizione George Russell (era secondo) e Kimi Antonelli (quarto) per irregolarità in pit-lane. Così Leclerc ha la chance di scattare dalla prima fila alle 17 (diretta Sky Sport) e Kimi Antonelli cederà la posizione alla sorprendente Alpine di Pierre Gasly. In chiara difficoltà (7°) il campione del mondo Max Verstappen con la Red Bull.

Le Rosse

Davanti all'ex presidente della Ferrari Luca Montezemolo tornato a vedere la Rossa in pista a Sakhir, la scuderia di Maranello può sorridere solo con Leclerc, bravo a ottimizzare l'assetto e a centrare un risultato positivo per la scuderia del Cavallino. Il monegasco partirà in seconda fila di fianco all'italiano Andrea Antonelli, che continua il suo veloce apprendistato verso la sfida di vertice in F1. «Si tratta di un terzo posto inaspettato, stiamo trovando la strada giusta», aveva detto Leclerc al termine delle qualifiche. «Sapevo che nel Q3 avevo un po' di margine sul tempo nel giro. Dovevo essere paziente nel Q1 e nel Q2, aspettando che la pista migliorasse nel Q3». E ha anticipato: «Credo che ci sarà ancora prestazione da estrarre. Il team ha spinto come dei pazzi per portare questi aggiornamenti. Non penso che questa sia la miglior pista per vederli, ma è un piccolo guadagno».

