Bagno vietato durante l’esame: non si trattiene 

Avrebbe chiesto di poter andare in bagno ben prima delle due ore che la commissione aveva posto come termine per consentire le uscite. Ma dopo il divieto di andare a fare pipì, un candidato che stava partecipando alla prova scritta dell’esame di avvocato, tenutasi giovedì scorso in una scuola superiore di Monserrato, se l’è fatta nei pantaloni. Una scena a cui hanno assistito molti degli altri partecipanti e che avrebbe portato, dopo la segnalazione, all’espulsione dall’aula del protagonista.

La vicenda

Il condizionale è d’obbligo, anche perché i verbali di quanto accaduto sono tenuti strettamente sotto chiave dai componenti della commissione d’esame. Ma ieri, passati alcuni giorni dallo scritto, la notizia di quanto accaduto a Monserrato era già sulla bocca di tutti nei corridoi del Palazzo di Giustizia.

Stando alle poche indiscrezioni trapelate, il candidato (del quale il giornale ha deciso di non divulgare né l’età né il sesso per tutelarne al massimo la necessaria riservatezza) si sarebbe presentato puntuale alle 8 per le procedure di identificazione e la consegna dei codici personali che garantivano l’anonimato dei compiti.

La prova scritta

L’inizio vero e proprio dello scritto è scattato verso le 10.30, quando i commissari hanno finito di dettare i titoli dei compiti delle tre materie d’esame che ogni candidato ha dovuto scegliere in anticipo al momento dell’iscrizione (l’11 novembre). Ciascuno poteva scegliere se optare per il tema di diritto civile, penale o quello di amministrativo.

In un primo momento – sempre stando alle indiscrezioni – la Commissione avrebbe consentito di uscire per andare in bagno, ma quando poi è iniziata la dettatura (verso le 10) è scattato il divieto. Il regolamento, a quanto pare, prevede che per le prime due delle sette ore di tempo per completare il compito, viga il divieto di abbandonare dall’aula. A sorvegliare sul corretto svolgimento dell’esame, così che nessuno imbrogliasse, c’erano gli agenti della penitenziaria.

La disavventura

Il candidato (che già in precedenza si sarebbe lamentato per la dettatura e la titolazione dei compiti) avrebbe chiesto di poter andare in bagno dopo nemmeno un’ora dall’inizio dello scritto e, dopo il rifiuto, non avrebbe più retto e se la sarebbe fatta nei pantaloni. Ad accorgersene è stato proprio un agente che ha segnalato il fatto alla commissione. Da qui la decisione di espellerlo, dopo avergli fatto interrompere la prova.

La vicenda è tutta ancora da chiarire, anche perché altri iscritti che avevano presentato certificazione medica in anticipo o che, prima dell’inizio della prova, avevano segnalato particolari esigenze di salute, sarebbero tutti stati autorizzati a uscire. Non è ancora chiaro, dunque, se quanto accaduto sia stato legato ad una esigenza fisiologica urgente, oppure ad un clamoroso gesto plateale di protesta.

I verbali al momento sono stati messi sotto chiave.

