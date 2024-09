Bagno pubblico distrutto dal fuoco e mai bonificato 

Dopo le fiamme, è rimasto il rudere transennato ed è calato il silenzio. Ieri i consiglieri di opposizione però hanno presentato al sindaco un’interrogazione per tentare di riaccendere l’attenzione sul box adibito a servizi igienici installato anni fa sul lungomare di Torregrande.

«Il 18 giugno quel locale ha preso fuoco - premettono Carla Della Volpe, Efisio Sanna, Francesca Marchi, Massimiliano Daga, Francesco Federico, Maria Obinu, Umberto Marcoli e Giuseppe Obinu – un servizio importante nella borgata marina a favore di turisti e bagnanti. Inoltre il 12 maggio 2023 avevamo presentato un’altra interrogazione nella quale si evidenziava che a Torregrande fosse in funzione solo un bagno pubblico su due e che entrambi necessitassero di manutenzione». Ecco perché i consiglieri di minoranza chiedono di conoscere «quali sono i motivi per cui dal 18 giugno non si è provveduto alla bonifica del sito, lasciando per tutta la stagione balneare la struttura fatiscente e le transenne sulla spiaggia alla vista di turisti e bagnanti». E «quali sono le azioni dell’amministrazione per garantire il rifacimento del bagno pubblico e più in generale per garantire gli interventi di manutenzione, funzionalità e decoro e l’apertura e la pulizia dei bagni del lungomare per l’intero anno». ( m. g. )

