Bagno inagibile, studentessa a casa 

Il bagno per i disabili non è agibile dall’inizio dell’anno scolastico. Così da quasi cinque mesi una studentessa è costretta a assenze continue: il servizio normale è troppo piccolo per accogliere la carrozzina e altre due persone, i collaboratori scolastici non si fidano ad assisterla in quello spazio ristretto. È la triste e paradossale realtà che sta vivendo una 18enne di Laconi, costretta su una sedia a rotelle. Nonostante la legge obblighi gli edifici pubblici a dotarsi di “aree bagno” per persone con difficoltà motoria, all’interno dell’Istituto superiore Zappa Pitagora di Isili dove studia la ragazza, ci sono ancora queste difficoltà.

La storia

La situazione sta creando parecchio malumore, la famiglia della studentessa il 13 gennaio ha inviato un’altra mail di protesta alla direzione scolastica. «Mia figlia viene assistita solitamente da una oss, come prevede la legge - spiega la mamma, Alessandra Fulghesu - Quando però l’operatrice sociosanitaria non è presente, dalla scuola mi dicono che è preferibile far stare a casa mia figlia». La donna spiega che «le bidelle si rifiutano di assisterla, il bagno che può utilizzare è piccolo e non è adatto a lei – aggiunge – Tre persone non ci stanno in quello spazio e una da sola non ce la farebbe ad assisterla. Una situazione grave e ingiusta, una scuola non può essere priva di un bagno per i disabili». Il risultato è che spesso la ragazza è costretta, suo malgrado, ad assentarsi da scuola. «Con grande dispiacere perché a lei piace frequentare le lezioni, stare in classe è anche un modo per pensare meno al suo stato di salute».

La scuola

La mamma chiede all’istituto un intervento urgente per trovare una soluzione. «Purtroppo il bagno per i disabili non è agibile da mesi perché in quell’area della scuola sono in corso dei lavori – spiega il dirigente scolastico, Marco Saba – Per la ragazza abbiamo messo a disposizione il bagno della palestra che però necessita di qualche modifica, manca ad esempio il maniglione». E qui entra in ballo la burocrazia. «Senza l’approvazione della Città metropolitana di Cagliari non possiamo fare nulla – sostiene il preside - Non mi risulta comunque che le collaboratrici si rifiutino di assistere la ragazza in assenza della oss. Verificherò quanto prima questo aspetto e contatterò la famiglia per chiarire». Il sindaco di Laconi Salvatore Argiolas non era a conoscenza di questo problema. «Anche se l’istituto non è nel nostro paese, avrei fatto di tutto per evitare questo disagio alla ragazza. Pieno sostegno alla studentessa e alla sua famiglia in questa battaglia».

