Bagno guasto: il campo estivo si fa al chiuso 

Per i bambini iscritti al campo estivo organizzato dal Comune di Nuraminis doveva essere una giornata dell’insegna del divertimento all’aria aperta, con gavettoni e giochi con l’acqua per difendersi dal caldo fra gli alberi del parco Riu Gloria.

Ma il programma è saltato a causa di un bagno rimasto chiuso per un guasto. È accaduto ieri a metà mattina, quando le due dozzine fra bambini e bambine già attrezzati di costume da bagno e asciugamani sono stati trasferiti dalla pineta di viale Berlinguer al Montegrantico di via Chiesa. «Il bagno del parco Riu Gloria è fuori servizio», la comunicazione dello staff del campo estivo che poi ha illustrato i passi successivi: l’arrivo di «un vigile» che «in accordo con l’amministrazione comunale» ha «scortato noi e i bimbi», che avevano necessità di andare in bagno, «verso il Montegranatico». Dove l’attività è proseguita «regolarmente fino alle 12,30».

Sull’inconveniente interviene il sindaco Stefano Anni: «L’ufficio tecnico è a conoscenza del problema. Spero non sia il solito guasto dovuto al cattivo uso del bagno, perché diversamente per scoraggiare i frequenti utilizzi impropri del bagno dovrà essere usato un sistema di apertura con riconoscimento tramite tessera sanitaria o documento identificativo. Oppure col pagamento».

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