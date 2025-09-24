Bagno di folla per Santa Mariaquas 

Conclusa a Sardara l’intensa tre giorni in onore di Santa Mariaquas, patrona della diocesi di Ales-Terralba. Il maltempo non ha fermato la folla di pellegrini arrivati da tutta l’Isola, espressione di fede che si è soprattutto manifestata nella tradizionale concelebrazione dei sacerdoti del territorio presieduta dal vescovo della diocesi e arcivescovo di Oristano, Roberto Carboni. Oltre cinquemila i fedeli presenti nell’anfiteatro delle terme, dove, nonostante le nuvole minacciose, sono rimasti fino alla benedizione, poi ombrelli aperti e un fuggi fuggi generale.

Ciascuno ha portato a casa la lettera di monsignor Carboni nella quale annuncia la visita pastorale ad Oristano che coinvolge anche la diocesi. «Noi tutti - ha detto Carboni - dobbiamo impegnarci per la costruzione della civiltà dell’amore. Lo sentiamo più nel contesto attuale dove parole e immagini parlano di guerra, violenza e dolore». Commozione nel piazzale dell’Assunta martedì sera, un bagno di folla si è riunita ai piedi della Vergine delle Acque, dando appuntamento al prossimo anno.

«Ringrazio tutte le famiglie e i volontari che hanno dato una mano per la riuscita della ricorrenza», è stato il saluto del parroco di Sardara, Stefano Mallocci». ( s. r. )

