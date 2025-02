Bagno di folla per la grande sfilata 

Un grande spettacolo, nonostante l'allarme pioggia. Un salto nel profondo delle tradizioni del carnevale isolano. "Su Carrasegare Macumeresu" è stato molto più della solita rassegna delle maschere tradizionali isolane, ma ha fatto rivivere a migliaia di persone, giunte da tutte le parti dell'Isola, ma anche da oltremare, la magia del carnevale sardo. Tutti si sono potuti immergere nelle tradizioni, quelle più remote, con suoni prodotti da strumenti atavici e voci gutturali, che hanno scandito i riti magici, antichi quanto il tempo, del carnevale sardo. Il corso Umberto, la via principale del capoluogo del Marghine, per l'intera serata di sabato è stato il punto di riferimento per l'intera Isola, perché ancora una volta le protagoniste sono state le maschere e le tradizioni carnevalesche di vari centri dell'isola. Questo grazie alla grande organizzazione, che ha visto insieme la Pro Loco, la Cooperativa Esedra, l'associazione Donna Zenobia e il Comune, che ha patrocinato l'iniziativa. I gruppi delle maschere tradizionali ha attraversato il percorso, lungo oltre un chilometro, tra due ali di folla, con il passaggio delle maschere annunciate dalla sede della pro Loco dalla madrina della manifestazione, la cantante folk, Maria Giovanna Cherchi. Anche quest'anno è stato riproposto il connubio fra le tradizioni sarde e quello di oltremare, con la partecipazione di un gruppo arrivato appositamente dalla Slovenia. Tredici gruppi i gruppi delle maschere tradizionali di tutte le parti dell'Isola. Ogni maschera ha voluto raccontare la sua storia. E il pubblico ha gradito. «Il meglio delle tradizioni legate alle maschere della Sardegna - dice Rossana Muroni, presidente della cooperativa Esedra- Una manifestazione che ha richiamato migliaia di persone». (f. o.)

