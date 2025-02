Bagno di folla per il nuovo vescovo 

Il nuovo vescovo della Diocesi di Iglesias, monsignor Mario Farci, è stato accolto ieri da un bagno di folla. Fedeli in festa per dargli il benvenuto in città nel giorno dell’investitura ufficiale.

Il corteo

A celebrare il suo arrivo in piazza Sella, intorno alle 14,30, le esibizioni dei gruppi folk Città di Iglesias, Fontana e Villa ecclesiae. Subito dopo il monsignore scortato dalle istituzioni ecclesiastiche – fra cui l’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi, il vescovo emerito di Nuoro Mosè Marcia e il vescovo emerito di Iglesias Giovanni Paolo Zedda – è stato accompagnato alla chiesa della Purissima, dove è avvenuta la vestizione ed è stata annunciata la benedizione con l’indulgenza plenaria. A seguire, una breve processione lo ha condotto alle porte della cattedrale per i saluti del sindaco Mauro Usai. Infine, l’ingresso nel tempio dedicato a Santa Chiara, dove si è svolta la celebrazione ecclesiastica con la lettura della bolla papale e la benedizione ufficiale. Presenti tutti i sindaci dei comuni della diocesi.

Sul pulpito

Dal nuovo vescovo sono giunte parole di conforto durante l’omelia: «La parola “beati” non indica solo il nostro destino futuro, bensì è indice della condizione che viviamo oggi. Ogni nostra azione deve essere una risposta all’amore misericordioso che sempre ci accompagna. “Beati” è la parola che oggi risuona». Proseguendo nell’omelia, il nuovo vescovo ha rivolto un pensiero anche ai lavoratori del territorio che stanno subendo la crisi industriale, specialmente i dipendenti della Portovesme: «Dice Papa Francesco: “Il lavoro vuol dire dignità, portare il pane a casa. Non lasciatevi rubare la speranza”. Queste parole ci spronano in questo anno giubilare dedicato proprio alla speranza». E ancora: «Ai lavoratori che hanno perso il lavoro e a tutte le persone che in questo momento soffrono va il mio primo pensiero – ha continuato monsignor Farci –. Non è compito della Chiesa risolvere tali questioni, ma essa deve dialogare con le istituzioni civili per individuare le soluzioni più adeguate. Non bisogna solo promuovere il lavoro, bensì lo sviluppo e la valorizzazione dell’intero territorio». Infine, Farci ha voluto rivolgere un pensiero anche ai giovani: «Questo è un territorio che ha il più basso tasso di natalità d’Italia. Le politiche giovanili devono essere particolarmente valorizzate e i giovani devono essere messi al primo posto, così da poter essere accompagnati nel loro cammino».

