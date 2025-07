Bagno di folla per Custuminis e Cuaddus 

Non ha deluso le aspettative domenica la terza edizione di Custuminis e Cuaddus, sfilata a cavallo di cavalieri in abito tradizionale provenienti da diversi comuni della Sardegna, che ha trasformato le vie di Meana Sardo in un palcoscenico colorato, dove la tradizione equestre e culturale dell'isola ha incontrato anche il fascino delle tradizioni internazionali. Ad aprire la sfilata infatti, in un clima di festa e multiculturalismo, a piedi e tra gli applausi, gli sbandieratori del Quartiere Castello di Iglesias seguiti dai gruppi folkloristici provenienti da Spagna, Messico, Repubblica Ceca e India, autori di spettacolari esibizioni.Protagonisti assoluti dell'evento, organizzato dall'Associazione Ippica Lasarà, Pro Loco e gruppo folk in collaborazione col Comune e il consorzio turistico Sa Perda 'e Iddocca, decine di cavalli e cavalieri, che hanno sfilato sotto gli occhi vigili della giuria che ha votato i gruppi migliori. Una scelta non facile per i giudici Marina Mattana, esperta di abiti tradizionali, e i professionisti del mondo dell'ippica Tanino Urru, Pietro Cadeddu e Franco Fodde, guidati dalla presentatrice Ambra Pintore, per l'alta qualità dei partecipanti. Valutato fedeltà e accuratezza degli abiti, portamento, precisione nei movimenti e armonia complessiva tra cavallo e cavaliere, i 5 hanno infine attribuito il primo posto ai cavalieri di Gergei, seguiti da Mandas e Selegas. (l. c.)

