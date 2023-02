Bagno di folla (e un pizzico di polemica) per il ritorno della festa 

Buona la prima sul nuovo lungomare Cossiga, per la sfilata dei carri allegorici del Carrasegare olbiesu 2023, organizzato dall'associazione Amici del carnevale, che, nella prima edizione post pandemia, ha visto una partecipazione straordinaria. Ad aprire la parata del martedì grasso, la Banda musicale Felicino Mibelli, in versione mascherata, seguita da tre carri. In testa, quello dei supereroi, anticipato dalle mascotte dei più attuali videogiochi, dietro la mano e la testa di cartapesta di Mercoledì, protagonista di una serie di successo, e, immancabile, il carro allestito dal quartiere Zona Bandinu, abitato da un foltissimo sciame di api (dedicato al ragazzino che si è tolto la vita qualche mese fa). Nel mezzo, tanti figuranti e gruppi estemporanei, tra cui uno a denunciare il funerale del carnevale olbiese: una bara e necrologio del gruppo Sa Frisjola che, insieme a maschere, sarte, commercianti e baristi, dà il triste annuncio della morte della manifestazione “per mancanza di interesse del Comune che dedica più soldi ad altre manifestazioni e per l'incapacità del Comitato, composto da poche persone, che non riesce più ad avere voce per trovare i contributi e gli spazi per realizzare i carri”. A chiudere la festa, il ritrovo in Piazza Elena di Gallura, con musica dal vivo.(t.c.)

