Bagno di folla al Costantino 

Una serata di festa e un bagno di folla, per celebrare il ritorno dello spettacolo dal vivo sul palcoscenico dello storico cinema-teatro Costantino, dopo sette anni di chiusura. Una giornata storica per Macomer e il territorio.

Luci della ribalta accese

Il sipario si è aperto puntuale, alle 21 di giovedì sera, con una divertente commedia scritta e diretta da Edoardo Erba, “Il marito invisibile”, con protagoniste Maria Amelia Monti e Marina Massironi. In sala si è registrato il tutto esaurito, segno che la gente ha accolto con entusiasmo questa nuova situazione. Lo storico locale è stato riaperto grazie a un accordo tra il Comune e la proprietà, la quale ha concesso l'utilizzo in uso gratuito, per ospitare la grande prosa, la musica e danza, organizzata da Cedac, il circuito multidisciplinare dello spettacolo dal vivo in Sardegna. La voglia di spettacolo da vivere nel tempio della cultura, che tanto è mancato, giovedì sera ha prodotto il tutto esaurito, con circa 400 posti a sedere occupati. Gente proveniente anche da Nuoro, Sassari, Oristano, ma soprattutto da Macomer e dai paesi e cittadine dei dintorni, fino a Bosa, Ghilarza e Abbasanta, Pozzomaggiore e Bonorva. «Abbiamo registrato il tutto esaurito, ma in questi ultimi giorni abbiamo ricevuto almeno altre 500 richieste- dice Rita Atzori, consigliera comunale di maggioranza e collaboratrice di Cedac-. Abbiamo riempito tutti i posti disponibili. Anche per i prossimi appuntamenti abbiamo una forte richiesta di abbonamenti. Il teatro è tornato nel luogo preposto. Nel contenitore giusto». Un grande ritorno in quella storica sala, allo stesso tempo moderna e accogliente, considerata il presidio culturale di eccellenza nel territorio, che la proprietà (la famiglia Barria), ha voluto riaprire, grazie a un accordo col Comune, che però sta suscitando polemiche in consiglio comunale. La minoranza sostiene che Mariano Barria, assessore comunale, sia in conflitto di interessi. «Polemiche inutili e pretestuose - taglia corto il sindaco, Riccardo Uda- per tutti si tratta di un avvenimento storico, con la nostra cittadina che si riappropria di un locale importante. Un grande contenitore di cultura. Per questo voglio ringraziare, a nome dell'intera cittadinanza, i proprietari».

Emozionati

Mariano Barria è uno di loro, nel passato stella del calcio locale e ora assessore allo sport. Un solo commento: «Sono emozionato e felice». Niente di più. La giovane assessore alla cultura, Fabiana Cugusi: "Benvenuti nel tempio della cultura. Si riparte, finalmente. Una grande emozione e felice di questa che definisco una vittoria di squadra. Hanno vinto i cittadini». Tutti avrebbero voluto che ad inaugurare questa nuova stagione e la riapertura del cinema teatro Costantino fosse l'attrice Geppi Cucciari, orgogliosamente Macomerese, impedita da altri impegni. Sarà però a Macomer per l'ultimo appuntamento del circuito Cedac, il 16 maggio, con “Perfetta”.

RIPRODUZIONE RISERVATA