Bagno di Capodanno, tradizione rispettata 

Si è rinnovata a Fontanamare, nel litorale gonnesino, la tradizione del tuffo di Capodanno. Una quarantina di persone, rigorosamente in costume da bagno e qualcuno con un cappello da Babbo Natale come accessorio, ha iniziato l’anno nuovo con un tuffo bene-augurante nelle acque di Fontanamare. Molti gli affezionati ma anche tante new entry, giovani e bambini.

La temperatura fuori dall’acqua si attestava sui 14 gradi, il mare non era particolarmente agitato ma comunque la temperatura dell’acqua non era esattamente piacevole. Eppure, come ogni anno, i tuffatori non sono voluti mancare all’appuntamento con la tradizione e alle 11, a passi decisi, si sono diretti in acqua. Un rito sottolineato dagli applausi dei numerosi presenti (tra loro quest’anno anche un gruppo di bikers da Carbonia) , accorsi in spiaggia per assistere al tuffo collettivo, ripetuto alcune volte. «L’acqua era fredda ma non più di altre edizioni - dice Antonello Cani, dell’associazione Amare il Mare, di Iglesias - è dal 2000 che faccio il tuffo di Capodanno, tante persone ogni anno non vogliono mancare». Proprio come ieri davanti a un grande pubblico: il parcheggio di Fontanamare non è riuscito ad accogliere tutte le auto.

