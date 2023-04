Bagno del parco danneggiato, l’ira del sindaco 

Vandali ancora in azione a Monserrato.

Dopo il parco di via Boezio - dove nella notte tra mercoledì e giovedì sono stati manomessi l’altalena e lo scivolo – e i giardini di via del Redentore – all’interno dei quali è stato danneggiato da dei ragazzini un gioco per bambini - a essere preso di mira è ora il Parco Magico. Qua uno dei bagni chimici è stato letteralmente rovesciato.

«Quando si fanno cose positive per la nostra città, puntualmente c’è sempre qualcuno che cerca di creare problemi all’amministrazione comunale», sostiene il sindaco Tomaso Locci, «gli altri due “stranamente” non sono caduti, è evidente che è stato fatto di proposito».

Grazie alle telecamere, presenti anche nel Parco Magico (non nuovo ad atti vandalici, l'anno scorso fu distrutto l'oblò di un gioco per bambini), l'amministrazione conta di riuscire a individuare gli autori del gesto e a sanzionarli.

