Bagnino alle prese con volontari inesperti 

«Sono andato a soccorre un uomo in difficoltà e una decina di volontari mi ha seguito: così non va bene». Enrico Sanna, bagnino sulla spiaggia del carcere di Is Arenas, lungo la Costa Verde, nel territorio di Arbus, racconta i momenti di tensione vissuti domenica sera.

«Il mare - ricorda il baywatch al telefono - era molto mosso, per questo avevo piazzato due bandiere rosse e raccomandato agli ospiti di stare lontano dalla battigia. Intorno alle 18.30, quasi alla fine del servizio, ho visto una persona in acqua che veniva trascinata sempre di più al largo. Non c’era tempo da perdere, mi sono tuffato per raggiungerla».

A quel punto un gruppo di bagnanti, però, l’ha seguito. Pochi minuti e quasi tutti non riuscivano a tornare in spiaggia. Mentre Sanna, che dopo il primo soccorso ha dovuto fare i conti con un secondo intervento per un’altra persona in difficoltà che invocava aiuto, alcuni volontari, utilizzando la corda di salvataggio, hanno tirato in salvo quelli più vicini alla spiaggia.

Sanna conclude: «Sul mare della Costa Verde lavoro da 10 anni. Episodi simili ne succedono spesso. La radice è sempre la stessa: l’imprudenza dei bagnanti. La maggior parte sostiene che va al mare per divertirsi, occorrono norme precise, la bandiera rossa deve diventare un divieto, non un segnale di allerta».

