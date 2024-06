Bagnini sulle torrette da metà estate 

C’è chi si lamenta per le poche risorse ma c’è anche chi dalla Regione ha ricevuto il contributo per il salvamento a mare senza però avere spiagge dove impiegare i bagnini. È il caso di Riola: per il Comune ci sono a disposizione quasi settemila euro. Ancora però gli amministratori non sanno se e come potranno utilizzarli.

Il caso

Nella delibera della Regione con l’elenco dei Comuni costieri beneficiari del contributo per l'attuazione del “Programma di salvamento a mare nella stagione estiva 2024” compare anche Riola : per il Comune ci sono a disposizione 6.600 euro così come per ogni centro sardo che si affaccia sul mare. «Non era mai accaduto. Abbiamo già evidenziato l'anomalia ma anche chiesto come poter utilizzare le risorse, visto che noi non abbiamo un litorale dove impiegare bagnini ma solo una falesia che si trova dietro il Parco dei suoni raggiungibile solo via mare. Una zona che conoscono in pochi», commenta il sindaco, Lorenzo Pinna.

Poche risorse

Gli altri Comuni costieri sono invece al lavoro per pubblicare la gara per poi affidare il servizio che in quasi tutta la costa partirà a metà estate, nonostante il prefetto di Oristano abbia raccomandato ai sindaci, durante il vertice di aprile, di organizzarsi per tempo. Il problema però sono le poche risorse a disposizione. «Per i nostri litorali, in tutto circa 40 chilometri - spiega il sindaco di Cabras , Andrea Abis - abbiamo ricevuto solo 37mila euro, dal bilancio comunale verranno utilizzati altri 15mila euro. Non possiamo far partire il servizio prima di metà luglio, si rischierebbe di lasciare la fine di agosto scoperta».

Al lavoro

Il servizio inizierà sempre nello stesso periodo anche nel litorale di Arborea . «Noi abbiamo affidato il servizio lo scorso anno per due stagioni - spiega la sindaca, Manuela Pintus - Non ci resta che concordare la data di inizio con gli operatori. A disposizione abbiamo quasi 30mila euro». A Santa Giusta , una volta individuato l’operatore che si aggiudicherà il servizio, le torrette saranno posizionate ad Abarossa, all’altezza dei due chioschi. Il Comune ha a disposizione 15.400 euro. Per attivare il servizio a San Vero Milis ci sono a disposizione invece 25mila euro, per il territorio costiero di Narbolia diecimila euro, per quello di Cuglieri 15mila euro. A Torregrande il piano di salvamento a mare a cura del Comune di Oristano sarà operativo dal 3 luglio al 31 agosto, gestito dalla Karalis rescue. Al costo di 32.936 euro saranno allestite tre postazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA