Bagnini sulla Costa Verde, affidato il servizio 

Ancora una settimana e sulle spiagge della Costa Verde arriveranno i bagnini. Il Comune di Arbus ha affidato il servizio alla società Explorer: l’appalto del valore di 92.400 euro prevede l’installazione di sei postazioni attive per almeno 70 giorni a partire dal 27 giugno, nelle spiagge di Scivu, Piscinas, Portu Maga, Gutturu ‘e Flumini, Torre dei Corsari, Pistis.

Nell’attesa che in torretta arrivino i bagnini dell’amministrazione, per il weekend ormai alle porte, a vigilare sui bagnanti nelle spiagge di Torre dei Corsari, Pistis e Piscinas saranno gli operatori messi in campo dalla società che gestisce i parcheggi che ha previsto nella propria offerta l’attivazione del servizio anche nei giorni non coperti dall’appalto comunale.

«Garantire la sicurezza delle nostre spiagge è un dovere e una priorità. L’avvio del servizio e l’ulteriore potenziamento grazie alla collaborazione con il gestore dei parcheggi dimostrano che, quando pubblico e privato remano nella stessa direzione, si ottengono risultati concreti – dice il vice sindaco e assessore alla Protezione civile Simone Murtas –. Ma la sicurezza non può prescindere dal senso di responsabilità individuale: il mare va vissuto con gioia ma anche con rispetto e attenzione. La bellezza del nostro territorio merita comportamenti consapevoli, sia in acqua che a riva». ( s. r. )

