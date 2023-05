Bagnini, stanziati 30 mila euro 

Trentamila euro per il servizio di salvamento nelle spiagge di Villaputzu. Li ha messi a disposizione il Comune per affidare, appunto, il servizio ad una società esterna (comprese cooperative e associazioni abilitate). Quattro i punti di salvamento che dovranno essere garantiti: Prumari, Porto Corallino, Porto Tramatzu e Murtas. I prime tre dovranno essere operativi dal 20 giugno al 31 agosto, quello di Murtas dal primo luglio al 31 agosto. «Nel caso in cui il contributo messo a disposizione dalla Regione dovesse essere sufficiente - si legge nella manifestazione di interesse - si ipotizza l’attivazione di eventuali servizi opzionali come il posizionamento di una seconda postazione a Murtas nel periodo di maggiore afflusso».

Le istanze dovranno pervenire entro l’8 maggio. Lo scorso anno il servizio non fu attivato a causa della difficoltà di trovare bagnini disponibili. Quest’anno si è deciso di partire con un po’ di anticipo. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA