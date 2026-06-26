Bagnini pronti a salire in torretta 

Oltre venti torrette per vigilare sui 150 chilometri del litorale Oristanese. I dieci Comuni della provincia che godono di uno sbocco sul mare hanno predisposto (o stanno predisponendo) il salvamento che coinvolgerà oltre cinquanta bagnini sulle spiagge più frequentate del territorio.

Il capoluogo

Si parte da Oristano dove già ad aprile la Giunta ha approvato il piano confermando l’organizzazione dell’anno precedente ma aumentando le risorse a disposizione. A Torregrande ci saranno tre torrette tra il primo pontile e il tratto compreso tra Villa Baldino e l’ex Hotel del Sole per un periodo di 62 giorni. Il 18 giugno il dirigente ha firmato la determina che vale 67.200 euro.

Arborea, Narbolia

Ad Arborea i dettagli non sono ancora stati definiti, la sindaca Manuela Pintus spiega: «Abbiamo chiesto un preventivo alla ditta che si è occupata del servizio lo scorso anno». In passato era presente una postazione vicino al Centro ambientale del Comune. Tutto già programmato invece a Narbolia, come spiega il sindaco Gian Giuseppe Vargiu. «Lungo i nostri due chilometri di spiagge saranno operative due postazioni di salvamento nelle uscite del campeggio di Is Arenas e del campeggio Nurapolis. Il servizio – operativo a luglio, agosto e nelle prime due settimane di settembre – sarà finanziato grazie allo stanziamento regionale e alla compartecipazione del Comune. Ci tengo a sottolineare che Narbolia è uno dei pochi paesi che garantisce il contratto collettivo nazionale ai bagnini, lo facciamo perché riteniamo che sia un mestiere dignitoso che merita il massimo rispetto».

Cabras, Cuglieri

A Cabras, uno dei comuni che gode del segmento di costa balneabile più lungo della provincia (37.051 metri) il servizio sarà attivo nei fine settimana di luglio (a partire dall’11) e in maniera continuativa ad agosto per poi tornare a una cadenza settimanale fino a metà settembre. Le quattro postazioni saranno collocate nelle spiagge di Maimoni, Is Arutas, Mari Ermi e San Giovanni di Sinis. «L’anno scorso abbiamo avuto un ottimo riscontro – assicura il sindaco Andrea Abis – e sono state aiutate tante persone perché il nostro mare ha i suoi livelli di rischio. In certi punti il moto ondoso può essere pericoloso, in particolar modo per chi – e spesso sono turisti – lo sottovaluta. La sottovalutazione, al mare e in montagna, è il rischio numero uno». Da Cuglieri il sindaco Andrea Loche annuncia: «Noi abbiamo riconfermato il piano dello scorso anno con le tre postazioni a Santa Caterina, Is Arenas e S’Archittu. Speriamo che si possa partire entro i primi 10 giorni di luglio e proseguire fino alla fine di agosto o ai primi di settembre». Il Comune è anche al lavoro per rinnovare la convenzione per la postazione mobile dei vigili del fuoco a Santa Caterina. «Ovviamente, quando c’è il presidio mobile non c’è il bagnino: sarebbe uno spreco di risorse».

Planargia

Sulla spiaggia di Porto Alabe, nel territorio di Tresnuraghes, il salvamento sarà garantito nei mesi di luglio e agosto. «Abbiamo organizzato tutto e siamo già in gara – racconta il primo cittadino Gigi Mastinu –. Il nostro tratto balneabile si estende per circa un 1,5 km. È un mare bello ma bisogna stare molto attenti perché il maestrale è pericoloso: ci vuole attenzione da parte di chi pensa di avventurarsi e fare il bagno quando c’è il vento in poppa. Per questo saranno posizionati anche i cartelli e le bandiere». Dal primo luglio bagnini in torretta anche a Bosa dove saranno operative tre postazioni, due a S’Abba Druche e una a Turas. «Riteniamo sia fondamentale garantire il più possibile la sicurezza dei bagnanti, una priorità per una città turistica così importante come Bosa», commenta il sindaco Alfonso Marras. Al Comune di Magomadas che ha un tratto balneabile di poco più di due chilometri, sono andati ottomila euro della Regione da destinare alla sicurezza della spiaggia di Noesala.

San Vero, Santa Giusta

In base a quanto disposto dalla scorsa amministrazione i bagnini a San Vero Milis dovrebbero essere operativi già dallo scorso fine settimana per assicurare un servizio quotidiano dal 4 luglio al 30 agosto e, infine, tornare a turni settimanali (con presenza solo nel weekend) per le prime due settimane. Tre le postazioni previste: a Putzu Idu, una a Sa Mesa Longa e l’altra a Sa Rocca Tunda. Anche a Santa Giusta il Comune ha ormai predisposto l’intero piano di sicurezza per il litorale. Il servizio sarà garantito dal 10 luglio al 31 agosto con due postazioni. «Ci hanno conferito la bandiera verde assegnata dall’associazione italiana pediatri che valutano se una spiaggia è a prova di bambino e di famiglia», annuncia il sindaco Antonello Figus.

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