Bagnini introvabili: emergenza Sarrabus 

Dieci luglio: nessuna postazione comunale di salvamento a Villasimius e Muravera (compresa Costa Rei). Una sola – attivata quattro giorni fa – a Porto Corallo (Villaputzu). Il problema, come sottolineano i primi cittadini, è la carenza di bagnini a livello regionale.

La promessa

A Villasimius il sindaco Gianluca Dessì assicura che, in qualche modo, il servizio sarà garantito: «Rispetto alle scorse stagioni – spiega – ci sarà forse qualche postazione in meno e un orario ridotto, stiamo facendo il possibile per attivarlo. Mi auguro che entro i prossimi dieci giorni ci siano dei bagnini disponibili». Quattro le postazioni che dovrebbero essere operative: Fortezza Vecchia, Porto Giunco (tratto centrale), Is Trais e Serr’e Moru. «In prospettiva – aggiunge Dessì – occorre studiare soluzioni per sopperire alla carenza ormai cronica dei bagnini».

I ritardi

Anche a Muravera il servizio, nonostante sia stato affidato a una società da oltre un mese, non è ancora partito. «La società – chiarisce Matteo Plaisant, assessore al Turismo – stava cercando i bagnini, li ha trovati proprio in questi giorni. Questa domenica dovrebbero essere operativi. Abbiamo a disposizione quasi ottantamila euro, più dello scorso anno, eppure continuano a esserci difficoltà nel trovare per tempo le risorse umane». Tre le postazioni previste: San Giovanni, Feraxi e Piscina Rei e poi «stiamo pensando – conclude Plaisant – anche ad una quarta postazione mobile».

La polemica

A Villaputzu almeno una postazione è operativa. A gestirla l’associazione Protezione Civile Sarrabus Gerrei. Una seconda potrebbe partire a metà luglio, sempre a Porto Corallo (spiaggia di Porto Corallino). Il sindaco Sandro Porcu respinge le critiche del consigliere di minoranza Stefano Pili («Servizio insufficiente, manca la programmazione»). «Per Pili – dice Porcu – ogni occasione è buona per attaccare l’amministrazione. Non manca la programmazione, il servizio in dieci anni lo abbiamo sempre garantito. È oggettivo che in Sardegna e in tutta Italia c’è carenza di bagnini».

In servizio

Carenza della quale non soffre Castiadas, unico Comune del Sarrabus ad aver attivato già a giugno due postazioni così come in ogni stagione: «Ci siamo sempre mossi per tempo – spiega il sindaco Eugenio Murgioni – e non abbiamo avuto problemi nel reperire i bagnini, grazie anche alla società che gestisce il servizio». Torrette a Cala Pira e Sant’Elmo. «Sono le uniche spiagge – conclude – senza stabilimenti vicini, nelle altre il servizio è garantito dai privati. Da noi i turisti possono davvero trovare tutti i servizi».

