Bagnini in tutte le spiagge del litorale 

Bagnini in tutti i litorali di competenza, moto d’acqua, gommoni e rimodernamento delle attrezzature necessarie. Con una cifra che sfiora i 40 mila euro il Comune di Iglesias è pronto a pianificare il servizio di salvamento a mare in vista della prossima stagione estiva.

Il programma

A rivelarlo è l’assessore con deleghe alla Polizia locale, Protezione civile e Ambiente, Francesco Melis, il quale conferma la volontà di confermare il programma che lo scorso anno, nei mesi di luglio ed agosto, ha consentito un costante monitoraggio delle spiagge: «Siamo in fase di preparazione della gara che affiderà il servizio. - rivela - I fondi necessari per garanti 10 bagnini, nuove attrezzature e diverse fra moto d’acqua e gommoni (che avranno il compito di eseguire in forma di prevenzione dei pericoli, frequenti passaggi per tutto il litorale) arrivano in parte dalle casse comunali, circa 25 mila euro, i restanti 15, qualora venissero riconfermati gli importi dispensati l’anno scorso, dalla Regione». I bagnini verranno impiegati principalmente per la copertura delle spiagge di Masua e Portu Banda e sembra così definitivamente superata la criticità relativa al reperimento degli stessi che, nel 2022, aveva comportato l’assenza del salvamento a mare negli arenili di Porto Corallo, Porto Ferro e Portu Banda, mentre per Masua e Portu Cauli si assicurò ai bagnanti il servizio grazie ai guardaspiaggia degli stabilimenti balneari e all’operatività dei volontari dell’associazione della protezione civile “Mitza”, protagonisti in svariate occasioni, di azioni mirate al recupero di bagnanti in difficoltà. Il servizio sarà garantito dal primo giorno di luglio all’ultimo di agosto, ma Melis rivela l’intento di poter estendere le prestazioni: «Stiamo studiando il metodo per poter mettere in sicurezza le spiagge dalla seconda metà di giugno fino alla prima metà di settembre. Si riuscirebbe in questo modo ad offrire il servizio per un ulteriore mese».

I parcheggi

Buone nuove anche per quanto concerne i costi per la sosta dei veicoli nel parcheggio a pagamento di Masua, pronto ad essere attivato con l’inizio dell’estate: «Da svariati anni le tariffe non subiscono modifiche al rialzo. - spiega l’assessore - Anche per la prossima stagione sarà di 4 euro per l’intera giornata, senza alcuna distinzione fra residenti e non».

