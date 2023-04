Bagnini in spiaggia? Si gioca d’anticipo 

L’emergenza bagnini che ha caratterizzato la passata stagione turistica iglesiente non si ripeterà. «l servizio di salvamento a mare nel litorale di Nebida e Masua per la prossima stagione estiva comincerà senza alcun intoppo». Lo promette l’assessore all’Ambiente Francesco Melis, che garantisce che dal primo luglio si potranno frequentare i litoali locali sotto l’occhio attento degli addetti al salvamento a mare. Una buona notizia visto che in zona le spiagge stanno già iniziando a ospitare i primi bagnanti.

Il passato

La difficoltà nel reperimento delle figure preposte al salvataggio negli ultimi anni ha comportato l’attivazione del servizio soltanto a stagione inoltrata. In diverse occasioni la sicurezza è stata garantita soltanto dai volontari della protezione civile e dai bagnini degli stabilimenti balneari privati. Nella passata estate sono stati numerosi gli interventi effettuati per prestare soccorso ai bagnanti e benché la maggior parte di questi siano fortunatamente andati a buon fine, si è purtroppo stati costretti a registrare il decesso di una turista svizzera nella spiaggia di Portu Cauli. Il bisogno è dunque quello di riuscire a predisporre un servizio completo e che possa disporre del maggior numero possibile di addetti alle emergenze.

La programmazione

«La prossima stagione estiva sarà differente rispetto alle altre. - assicura Melis - Abbiamo impiegato delle risorse aggiuntive comunali che sommate a quelle regionali daranno la possibilità di allestire il servizio di salvamento che finalmente opererà per tempo, in particolare nelle spiagge di Masua e Portu Banda». Quindicimila euro è la somma messa a bilancio dall’amministrazione comunale, altrettanto denaro arriverà dalla Regione: «Così ci saranno tutte le risorse economiche per la garanzia di un servizio che per la prima volta partirà in anticipo rispetto al passato. -continua l’assessore all’Ambiente - Si è trattata di una programmazione doverosa anche in vista delle prossime elezioni». Il rischio era infatti di poter incorrere in delle lungaggine burocratiche legate all’insediamento del nuovo Governo cittadino che, senza una programmazione adeguata avrebbe dovuto occuparsi della predisposizione dell’attività di salvamento balneare a stagione iniziata: «Pertanto a prescindere dalle elezioni che si terranno a fine maggio - prosegue Melis - chiunque subentrerà avrà il servizio predisposto, con tutte le figure dei bagnini presenti per l’interezza della stagione».

Intanto, durante il weekend di Pasqua, le spiagge del litorale sono già state prese d’assalto dai primi bagnanti: «C’è moltissima gente di passaggio. - racconta il proprietario dello stabilimento balneare “Warung beach club Masua” e presidente dell’associazione di volontariato “Protezione civile Mitza”, Matteo Galzerino - nelle giornate di Pasqua e Pasquetta qualcuno ha già azzardato i primi bagni, turisti compresi. Lo stabilimento è operativo già dalla scorsa settimana e chiaramente garantisce fin dal primo giorno dell’apertura il servizio di salvamento a mare. La stessa associazione di protezione civile è operativa, anche con un gommone che viene utilizzato come mezzo di soccorso in caso di necessità».



