Bagnini in spiaggia, quattro postazioni 

Scatta da domani il servizio di salvamento a mare nel litorale. Da domani mattina, e sino alla fine dell’estate, i bagnini presidieranno non solo il Poetto ma tutte le spiagge cittadine.

L’attività, organizzata dal Comune in collaborazione con la Odv Karalis Rescue Onlus, prevede il reclutamento di 12 operatori (e tre responsabili), tutti muniti di brevetto e con formazione per l’uso del defibrillatore. A verificare la qualità del servizio con continui sopralluoghi saranno i volontari della Protezione Civile. Le attività di salvamento saranno organizzate in quattro postazioni: da Calamosca all’ex ospedale Marino, con turni dalle 9 alle 19. Oltre al soccorso dei bagnanti in difficoltà e dei bagnanti in spiaggia, i bagnini effettueranno attività di controllo delle condizioni igieniche dell'arenile, garantendo il rispetto delle normative sanitarie e delle ordinanze vigenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA