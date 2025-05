Bagnini in Costa Verde, c’è l’avviso 

Stagione balneare 2025: al via un’indagine di mercato per individuare gli operatori economici per l’affidamento di assistenza e salvamento a mare sulla Costa Verde. Il Comune di Arbus comunica che la procedura si svolgerà interamente in modalità telematica attraverso la piattaforma Sardegna cat, la scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per le 23.45 del 1° giugno. L’intervento, del valore complessivo di 92.400 euro, è finalizzato a garantire la sicurezza nelle sole spiagge libere: Piscinas, Scivu, Portu Maga, Gutturu e Flumini, Pistis e Torre dei Corsari, ancora una volta esclusa Tunaria, confermata l’assenza di Funtanazza già dallo scorso anno.

Il servizio sarà attivo a luglio ed agosto, tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, resta un vuoto di due ore, in parte coperto dai bagnini degli stabilimenti privati. «Contiamo – dice il vice sindaco, Simone Murtas – di partire a giugno inoltrato per 70 giorni consecutivi con i fondi disponibili. L’auspicio è che, come negli anni precedenti, la Regione possa confermare il proprio supporto, consentendoci di prolungare per tutto settembre, considerato che ormai le spiagge sono frequentate da turisti e bagnanti anche ad ottobre, seppure con numero più ristretti». ( s. r .)

