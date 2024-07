Bagnini, due torrette in tutta l’isola 

Bandiera rossa, non solo per i pericoli che il mare rappresenta. Cercansi bagnini disperatamente: questa la richiesta che circola con insistenza in tutta l’isola di Sant’Antioco. Per i 2 comuni isolani, Sant’Antioco e Calasetta, su 10 località balneari, solo in due spiagge, Maladroxia e Coa Quaddus, entrambe di competenza del Comune di Sant’Antioco ed entrambe Bandiera blu, è attivo il salvamento a mare. Servizio assente invece in tutte le spiagge di Calasetta.

In salvo

«Solo a Coa Quaddus, in una settimana ci sono stati tre interventi dei nostri bagnini - precisa Albino Cané, presidente dell’Asso Sulcis, protezione civile - qui spesso, nonostante la bandiera rossa indichi le condizioni proibitive del mare, ragazzini e ragazzine si fanno trasportare al largo dai materassini. Ne abbiamo tratto in salvo sette anche in collaborazione con i bagnini degli stabilimenti balneari». Un servizio importante ma che non è presente in tutte le spiagge, nonostante la forte presenza di bagnanti. «Non è obbligatorio - spiega il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci - l’importante è che ci siano i cartelli che avvisano i bagnanti dell’assenza del servizio e quindi dei rischi della balneazione. Pur non essendo particolarmente oneroso, comunque rappresenta un costo per i Comuni che sono tenuti a partecipare alle spese, coperte in buona parte da fondi regionali».

Il bando

A Calasetta nel frattempo si pensa, anche se in ritardo, a organizzare il servizio. La nuova Giunta proprio due giorni fa ha deliberato per il salvamento a mare. «Abbiamo approvato in Giunta l’indirizzo per l’attivazione del servizio di salvamento a mare - ha detto il sindaco di Calasetta Antonello Puggioni - quindi verrà fatta una gara, una questione tecnica di cui non mi occupo direttamente, noi abbiamo dato l’indirizzo politico di attivare il servizio per la stagione balneare in corso».

Il bilancio

Nella sola Sant’Antioco, dunque, su 10 spiagge 8 rimangono senza bagnino, ma è la bandiera blù che impone il servizio? «È uno dei requisiti richiesti - precisa Albino Cané - il punto è che non si trovano bagnini. Non c’è personale disponibile allo svolgimento del servizio. Anche in questo caso, chi ha la qualifica, preferisce andare nei grossi stabilimenti balneari, anche nel nord Italia o addirittura all’estero».

