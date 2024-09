Bagnini, da oggi servizio ridottissimo 

Colpo di scena: dopo una giornata di tensioni e il timore che i 47 chilometri del litorale di Arbus da oggi restassero senza bagnini, nella serata di ieri è stata trovata una soluzione, purtroppo a metà. Le canotte arancioni saranno in servizio con un orario ridottissimo solo sulle spiagge di Pistis, Piscinas e Torre dei Corsari perché a pagarle sarà l’impresa che gestisce i parcheggi. «Non è un regalo – si affretta a precisare il sindaco Paolo Salis – ma rientra in una delle offerte migliorative della gara per l’affidamento delle strisce blu». La misura, secretata negli atti di gara, di fatto penalizza le spiagge di Scivu e Gutturu ‘e Flumini, da oggi le torrette di avvistamento vanno in soffitta. E la minoranza incalza: «La Regione – dice Agostino Pilia – ha concesso un ulteriore contributo per il salvamento a mare, troviamo francamente illogico mandare casa i bagnini».

Introvabili

«È stata una corsa contro il tempo – chiarisce il primo cittadino – reperire il personale. Molti dei bagnini assunti a luglio, con contratto fino al 9 settembre, devono rientrare a scuola, altri hanno già preso impegni di lavoro. Quando il gestore si è attivato per prorogare il servizio, non è stato facile, teniamo conto del periodo in cui trovare la figura del bagnino è un’impresa. Figuriamoci in questo caso, garantire un servizio extra, al di fuori del periodo inizialmente pattuito. Comunque sia, la corsa contro il tempo è finita di sera, sul tardi». I nuovi accordi prevedono modalità diverse di trattamento economico, come pure giorni e orari di lavoro. Per tutto settembre, a Pistis e a Piscinas le torrette restano aperte tutti i giorni con orario ridotto, dalle 11 alle 15, mentre a Torre dei Corsari, saranno presenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle 9 alle 17. «Non osiamo pensare – incalza Pilia – alle conseguenze di un servizio assente in un periodo in cui le spiagge sono ancora frequentate e i rischi del mare aperto sono noti. C’è rabbia non tanto per il provvedimento in sé che è successo anche in passato, quanto piuttosto per avere i soldi in cassa e non spenderli per la giusta destinazione. Sarebbe stata una carta in più da giocare sulla ruota del turismo: le spiagge sicure sono più gettonate dai turisti».

Mare sicuro

E il vicesindaco, Simone Murtas, fa il bilancio del servizio gestito da Comune. «Premetto – sottolinea l’esponente dell’esecutivo – che il salvamento a mare a metà settembre non è una novità, salvo qualche rara eccezione. Nei giorni scorsi, dalla Regione abbiamo ricevuto un ulteriore contributo di 30 mila euro. La scelta è stata di destinare i fondi per l’acquisto di nuova attrezzatura, come torrette, defibrillatori e pattini». Il bagnino Matteo Melis, coordinatore del servizio racconta: «È stata un’estate con pochi interventi rispetto al passato, una sessantina in acqua, 70 per medicazioni di bambini. Due i fattori: poca gente e solo cinque spiagge servite e non più sei, Portu Maga è rimasta senza: non abbiamo trovato il bagnino, nonostante la paga doppia».

