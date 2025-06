Bagnini? Attendere prego 

È stato interrotto il servizio di salvamento a mare sulla Costa Verde. Alla già nota carenza di bagnini si è aggiunta una querelle legata all’obbligo di dotare la torretta di una bombola di ossigeno medicale. Il servizio, avviato sabato scorso dal gestore dei parcheggi a pagamento, era proseguito per tutta la giornata di ieri grazie a personale provvisorio. Da oggi, però, torrette vuote. «La firma del contratto con i bagnini provvisori – spiega l’assessore alla Protezione civile, Simone Murtas – e il necessario chiarimento con Capitaneria di porto e Regione sull’obbligo dell’ossigeno medicale hanno comportato il rinvio del servizio».

La contestazione

Il primo intoppo si è verificato sabato, con l’arrivo della Capitaneria di porto di Oristano sulla spiaggia di Torre dei Corsari, nella postazione attivata da Marco Saba, gestore del parcheggio, come servizio migliorativo per l’aggiudicazione dell’appalto. «Alla contestazione per l’assenza dell’ossigeno – racconta Saba – ho fatto presente che ero certo si trattasse di un obbligo solo per stabilimenti privati. In ogni caso, la bombola è arrivata subito».

Il dubbio, però, ha rallentato l’avvio. «Ieri mattina – aggiunge il coordinatore del servizio, Matteo Melis – con la Capitaneria, sempre collaborativa, abbiamo verificato che la normativa prevede l’obbligo solo per lidi privati, dove ci sono ambienti chiusi e idonei alla conservazione. In spiaggia, il caldo può alterare i valori del prodotto e, nei casi estremi, causare esplosioni».

Le retribuzioni

Chiarita la questione ossigeno, resta il problema del personale. «Fare il bagnino non è più di moda», osserva Melis: «La stagione balneare non attira e, quest’anno, la mancanza di corsi per il brevetto ha aggravato la situazione». Alla fine, una paga mensile netta di 2.500 euro per i solitari in torretta e 1.500 per chi lavora in coppia, più un giorno libero, ha convinto nove bagnini. Saranno operativi a Pistis, Torre dei Corsari, Portu Maga e Gutturu ’e Flumini. Per Piscinas e Scivu, due canotte arancioni hanno accettato a condizione di vitto e alloggio.

«Sono passati dieci anni – conclude Melis – da quando ho indossato per la prima volta la divisa. Il primo anno andavo in bici da Pistis ad Arborea: 20 chilometri al giorno. Da nove anni lavoro in Costa Verde, ma mai ho visto una crisi del genere».

Durata e costi

L’assessore Murtas conferma: «Contiamo di partire giovedì, sicuramente nel weekend. Il servizio durerà 70 giorni, salvo proroghe. Il costo complessivo è di 137 mila euro, di cui 75.449 finanziati dalla Regione».

