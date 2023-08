Bagnini al lavoro  fino al 20 agosto 

Il servizio di salvamento, attivato circa due settimane fa, proseguirà fino al 20 agosto, dalle 9 alle 19. La sindaca Manuela Pintus, che due giorni fa ha partecipato alla presentazione del progetto “poliziotto amico in spiaggia”, ha ricordato l’impegno dell'amministrazione per un servizio fondamentale. La postazione si trova alla strada 26, in corrispondenza dell’edificio comunale sede del Centro ambientale, dell'associazione ANDA e dell’Unità operativa specializzata Forestas. È stata posizionata una passerella per facilitare l’accesso alla spiaggia, sono presenti stalli di sosta dedicati agli stessi, ai veicoli di soccorso e al presidio del territorio (forza pubblica e antincendio).Inoltre è disponibile la sedia job donata al Comune dal Comitato festeggiamenti Santissimo Redentore 2017; la postazione è dotata anche di un defibrillatore.

