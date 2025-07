Bagni vietati nella spiaggia vip 

Di nuovo un divieto di balneazione in una spiaggia della Costa Smeralda. Ieri il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, ha firmato una ordinanza con la quale viene imposto il divieto di balneazione nel Golfo del Pevero, in particolare “nel tratto di mare tra Golfo Pero e Muntiggiu”. Il provvedimento di Ragnedda riguarda una delle perle della Costa Smeralda e si parla di un divieto che arriva a stagione turistica ampiamente iniziata. Il primo cittadino di Arzachena non aveva alternative, nel provvedimento si legge che la misura si è resa necessario dopo che il “Dipartimento di Sassari dell’Arpas (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna) ha segnalato valori fuori norma per escherichia coli e per enterococchi intestinali”. L’ordinanza non lascia spazio a deroghe: “Preso atto della potenziale esistenza di pericoli per la salute pubblica, si rende necessaria l’improcrastinabile adozione di misure di delimitazione delle zone vietate alla balneazione che potrebbe, verosimilmente, avere un impatto negativo sulla salute dei bagnanti". Il divieto sarà «temporaneo» e valido «fino al ripristino delle condizioni di normalità». Una situazione non esattamente favorevole per Arzachena, visto che l’amministrazione comunale del centro costiero da tempo insiste sulla tutela (rigorosa) e la valorizzazione del suo patrimonio ambientale e dell’ecosistema marino.

Il precedente

Alla fine di aprile Ragnedda aveva firmato una ordinanza che imponeva il divieto di balneazione nelle spiagge dei tratti di mare Tremonti, per la presenza di enterococchi intestinali, in località Ea Bianca, per Escherichia coli e enterococchi intestinali, in località Punta Capaccia, per enterococchi intestinali ed Escherichia coli, Cala Bitta, per enterococchi intestinali ed Escherichia coli; in località Capriccioli, per Escherichia coli e enterococchi intestinali.

«Intervenite»

Il consigliere comunale di minoranza, ed ex assessore, Fabio Fresi, dice: «Ho chiesto delle verifiche su alcune strutture e sulle modalità di smaltimento dei reflui fognari. Non si tratta di episodi isolati, è necessaria la revisione di alcuni impianti».

