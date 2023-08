Bagni vietati a Pittulongu 

Vietato nuotare nelle acque di Pittulongu: ieri il sindaco, Settimo Nizzi, ha firmato un’ordinanza che impone il divieto temporaneo di balneazione in tutto il tratto di mare che lambisce la spiaggia olbiese, lungo circa quattro chilometri. Dal limite nord della spiaggia e fino all'imboccatura del porto di Cala Saccaia, l'Arpas, dai campionamenti effettuati l’8 agosto, ha rilevato la presenza di enterococchi intestinali con una concentrazione triplicata rispetto ai valori limite. Fino al ripristino delle condizioni di normalità, il divieto si è reso necessario, si legge nell'ordinanza «per la potenziale esistenza di pericoli per la salute pubblica che impone l'adozione di misure di delimitazione delle zone vietate alla balneazione che potrebbe avere un impatto negativo sulla salute dei bagnanti».

Nuovi prelievi

A una manciata di giorni da Ferragosto e nella spiaggia più amata e più frequentata dagli olbiesi, Nizzi auspica di poter risolvere il più velocemente possibile la situazione per consentire a turisti e concittadini di godere appieno di tutte le spiagge del litorale. «Siamo profondamente dispiaciuti per la situazione che si è verificata proprio in questo periodo dell'anno», ha detto il primo cittadino: «Prendiamo atto di quanto comunicato da Arpas con cui siamo in diretto contatto e, a stretto giro, avremo i risultati relativi al nuovo prelievo».

Il precedente

Stessa spiaggia, stesso mare e stesse date (e stessi motivi), l'acqua di Pittulongu è stata off limits solo un'altra volta, nel 2019 e per meno di quarantotto ore. Il caso era finito in Consiglio comunale in cui i consiglieri di minoranza avevano ricordato l'allerta di Legambiente, dopo il passaggio nelle acque di Pittulongu di Goletta verde nel 2018, e delle analisi effettuate dall'associazione ambientalista che registravano valori di concentrazioni batteriche fuori dalla norma. Gli ultimi campionamenti effettuati, il 25 giugno scorso, da Legambiente a Pittulongu, uno dei ventinove punti di campionamento della Sardegna, però hanno registrato tutti i valori entro i limiti. Il divieto di balneazione per inquinamento delle acque nel Comune di Olbia è, in effetti, poco frequente, l'ultima volta che è stato disposto è a luglio 2020 nello specchio acqueo della Marina di Cugnana.

