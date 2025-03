Bagni pubblici: pochi e trascurati Disabili penalizzati 

Muffa, umido, calcinaci, rampe per disabili fuori uso, aree promiscue tra uomini e donne e lavandini otturati. I bagni pubblici dovrebbero essere un fiore all’occhiello di una città che ha la presunzione di voler essere turistica. Invece no, cambiano i colori di chi guida Palazzo Bacaredda ma non cambia lo stato di incuria delle toilette comunali. Tre punti nel cuore della città, aperti dalle 8 alle 22, che nonostante l’impegno dei dipendenti dellaa Pfe non sono all’altezza del loro compito, soprattutto ora che l’estate è dietro l’angolo e la città sarà invasa da migliaia di turisti, che non avranno alternative se non arrangiarsi e battere in ritirata dove capita o chiedere ospitalità a qualche bar o ristorante.

Piazza Garibaldi

Una battaglia durata anni ha portato all’apertura dei bagni pubblici di piazza Garibaldi. Servizi igienici che però non sono accessibili agli anziani e a chi è costretto a muoversi su una sedia a rotelle. La rampa che dalla piazza porta ai bagni è fuori uso da mesi, a nulla sono valse le richieste di intervento. L’interno è pulito, ben tenuto e confortevole, c’è la carta igienica, la tavola del wc e il sapone per le mani. La struttura sotterranea ospita tre bagni per le donne e tre per gli uomini in aree separate anche se uno riservato alle donne è fuori uso perché la porta è rotta.

Piazza Costituzione

I bagni pubblici di piazza Costituzione sono un pugno in un occhio. Muffa, ferri arrugginiti e toilette fuori uso. Guai a farsela scappare durante lo shopping in via Manno o via Garibaldi, specialmente se donne. Sulla carta dovrebbero essere a disposizione cinque servizi (compreso uno per disabili) riservati agli uomini e tre (compreso uno per disabili) per le donne. Un bel cartello scritto a mano e sistemato su un fasciatoio mette subito le cose in chiaro: Fuori servizio . A certificare l’inagibilità i Vigili del fuoco intervenuti anni fa dopo la caduta di calcinacci. Al momento sono utilizzabili solo uno per le donne non disabili, nell’area dei maschi, e tre per gli uomini, compreso uno per chi ha difficoltà di movimento.

Piazza Ingrao

Dopo la riapertura del primo tratto di via Roma, i servizi pubblici che si affacciano su piazza Ingrao sono molto frequentati da turisti e cagliaritani. Lo scenario di incuria non cambia. Su cinque servizi igienici a disposizione, nell’area riservata agli uomini è fuori uso un bagno, mentre nel settore riservato alle donne non funziona un lavandino. Anche in questo caso se uno si muove su una sedia a rotelle deve arrangiarsi, il bagno riservato ai disabili è guasto da tempo. La scarsa manutenzione è tangibile, mancano le lampade e alcune lampadine sono fulminate. «Basterebbe davvero poco per renderlo decente», commenta Ines Boi, che afferma di aver segnalato più volte i disservizi all’Urp del Comune. La risposta è da incorniciare. «Mi è arrivata un riscontro via email che, se non ci fosse da piangere, è davvero esilarante: “La sua segnalazione è stata presa in carico e presto sarà vagliata dall’ ufficio di gabinetto del sindaco”».

Marina Piccola e Poetto

I servizi igienici di Marina Piccola, al Poetto, sono molto frequentati anche d’inverno durante le belle giornate. Chi li presidia deve anche controllare i 7 bagni pubblici sul lungomare. Tra l’ingresso e la postazione della Polizia Locale la cassetta del defibrillatore, vuota. L’interno è pulito, ma mancano per motivi inspiegabili la carta igienica e il sapone per le mani. La doccia, nella zona maschile è Unisex , condivisa, come il servizio per i disabili. Tre sono i bagni per gli uomini e quattro per le signore, ma due sono fuori uso a causa degli scarichi rotti.

L’assessore

«Per quanto riguarda i bagni pubblici del centro città, è stata completata una ricognizione per definire un piano di interventi manutentivi», afferma l’assessore Yuri Marcilais. «Abbiamo fatto una ricognizione per individuare le criticità e pianificare le azioni necessarie».

