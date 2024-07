Bagni pubblici, nuovi orari dalle 8 alle 20 

Il Comune proroga l’orario di apertura dei bagni pubblici del Poetto: dalle 8 sino alle 20, due ore in più rispetto ai primi giorni di partenza del servizio nelle due strutture che ospitano i servizi igienici vicino al playground dedicato al basket, e l’altra posizionata al termine del percorso ciclabile.

Ad occuparsi dell’apertura e del controllo dei due bagni fronte mare sarà sempre una cooperativa sociale, con un gruppo di disoccupati quartesi che avranno la garanzia di un lavoro per qualche mese. «Un servizio essenziale per una spiaggia come il Poetto, molto frequentata in particolare d’estate», aveva commentato l’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni in occasione della riapertura dei servizi igienici del litorale. «Il progetto», spiega, «ha un duplice effetto positivo, visto che offre anche un’opportunità occupazionale, con l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati».

