Bagni pubblici in città, non è disponibile il servizio più ricercato  

In città non ci sono bagni pubblici liberamente fruibili dai residenti e dai turisti e così in molti chiedono spiegazioni alle guide turistiche o agli operatori museali durante le loro visite. Un problema per niente banale, che crea una serie di risvolti negativi di non poco conto. Gli angoli bui della città antica o i giardini pubblici vengono utilizzati spesso per soddisfare le esigenze fisiologiche, creando così problemi di carattere igienico-sanitari. I titolari dei pubblici esercizi, bar e ristoranti, inoltre, si lamentano per le continue richieste di poter usufruire delle toilette delle loro attività. «Un problema storico e facilmente risolvibile con dei bagni chimici», dice Massimo Cadeddu, presidente cittadino di Confcommercio: «Non ci sono grandi ostacoli, serve solo la volontà. Il carico antropico estivo fa andare i bagni dei bar in tilt e in una località turistica non è pensabile che un servizio così essenziale debba essere scaricato sui privati». L’unico bagno funzionante lo garantisce il Consorzio del Porto, a ridosso delle banchine. «Ma non è sufficiente, – incalza Cadeddu – ne servirebbero altri sul lungomare e anche all’interno della pineta di Maria Pia. È una questione di igiene. Basta vedere la città il giorno dopo ferragosto: ai bastioni non si può transitare dai miasmi». Sotto il suolo dei giardini di Giuseppe Manno esiste una struttura interrata che una volta ospitava proprio i bagni pubblici. Quei locali, con poca spesa, potrebbero essere ripristinati e restituiti alla loro originale funzione.

