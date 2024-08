Bagni proibiti nella fontana del parco Matteotti: «Molto rischiosi» 

Le incursioni a tarda notte nella fontana del parco Matteotti possono avere conseguenze pesanti. La bravata di alcuni ragazzini che nei giorni scorsi hanno scavalcato i cancelli e sono entrati nel giardino – chiuso – di via D’Annunzio, per fare un bagno nella vasca recentemente rimessa in funzione anche con i giochi d’acqua, potrebbe finire male. Gli operai a intervalli regolari gettano infatti nella vasca, che non è assolutamente balneabile, grosse quantità di ipoclorito per non far crescere le alghe, che possono provocare gravi ustioni alla pelle e problemi alle parti interne del naso. Dunque bisogna evitare di compiere simili gesti non solo per non danneggiare la vasca appena rimessa a nuovo ma anche per non finire all’ospedale.

Intanto anche ieri mattina all’interno del parco c’era un gran viavai di operai della Avr, la ditta che si occupa della manutenzione del verde pubblico in città. Erano impegnati nella sistemazione dei gocciolatoi dell’impianto di irrigazione per annaffiare le piante già esistenti e quelle sistemate qualche mese fa. È stato poi rimosso il grande gioco-castello che si trovava al centro del giardino e che versava in condizioni critiche. Sarà sostituito con un altro circondato dal tappeto gommato per attutire eventuali cadute. (g. da.)

