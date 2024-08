Bagni notturni nella fontana appena rimessa in funzione 

Bagni notturni nella fontana del parco Matteotti. Nemmeno il tempo di riportare in vita la vecchia vasca con zampilli e giochi d’acqua, che qualcuno ha pensato bene, in queste calde notti d’estate, di scavalcare i cancelli del giardino di via Marconi e tuffarsi nell’acqua per un bagno non autorizzato.

Con tanto di foto pubblicate poi sui social per testimoniare la bravata. Perché non solo è vietato gettarsi nella fontana pubblica ma i cancelli dell’area verde chiudono la notte e nessuno potrebbe più entrare fino al mattino seguente. Ma evidentemente c’è chi non si fa alcun problema a eludere i divieti come peraltro si faceva anche quando la fontana era ancora spenta e in disuso.

I lavori per ridare nuova vita al Matteotti hanno preso il via mesi fa. Oltre alla sistemazione della fontana per cui è stato rifatto tutto l’impianto idrico, sono stati sistemati nuovi giochi con tanto di tappetino gommato e sono stati potati tutti gli alberi. Sono state ridipinte anche le panchine e piantato il nuovo manto erboso per restituire il giardino ai visitatori. Nel progetto anche la riapertura dei bagni chiusi da tempo perché distrutti dai vandali.

