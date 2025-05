Bagni fuori uso, disagi nella scuola serale 

I problemi nella scuola di via Bixio, a distanza di mesi, restano gli stessi: accesso da una scala antincendio esterna - con rischi per chi ha problemi di mobilità - e bagni in parte fuori uso. Problemi lamentati da tempo da chi frequenta il Cpia di Selargius, inascoltati così come la richiesta di una sistemazione dignitosa durante le lezioni serali.

Il centro - che si occupa da anni dell’alfabetizzazione per adulti - è di competenza della Città metropolitana, ma la manutenzione della struttura che lo ospita è in capo al Comune. «Parliamo di un servizio fondamentale per tante persone», dice Rachele Secci, 79enne di Selargius che frequenta il Cpia di via Bixio. «L’anno scolastico ormai sta finendo e siamo ancora in queste condizioni», ribadisce.

Un centinaio gli iscritti che frequentano la scuola serale, la maggior parte extracomunitari che studiano per avere la licenza media e poter poi proseguire gli studi. «Una scuola dedicata agli ultimi», dice ancora Rachele Secci, «ma sembra che a nessuno importi di avere una struttura accessibile e sicura dove fare lezione». Lamentele che saranno riportate in Consiglio comunale: «Sperando che venga trovata finalmente una soluzione», conclude la pensionata di Selargius.

