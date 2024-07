Bagni del Corallo, la controversia finisce in Procura 

La società Bagni del Corallo ha presentato alla Procura della Repubblica di Sassari una denuncia-querela nei confronti dei tecnici dell'edilizia privata del Comune di Alghero a seguito dell’ordinanza interdittiva ai danni del beach club A….Mare. L’Amministrazione, in sostanza, attraverso il Suape, ha stabilito che l’attività per lo stabilimento balneare di Calabona non poteva essere avviata in quanto non ammissibile in quella tipologia di concessione demaniale. Gli avvocati Agostinangelo Marras e Bettino Arru ritengono però il provvedimento illegittimo, intanto perché di competenza del demanio regionale e poi perché, sempre secondo gli avvocati, nel parere sarebbe stato alterato il testo letterale della norma attraverso l’inserimento dell’avverbio “solo”, per rappresentare una interpretazione limitativa per il rilascio delle concessioni. Proprio l’alterazione della norma avrebbe dato luogo al provvedimento interdittivo con gravi danni economici e di immagine per la società che ora, attraverso i suoi legali, sollecita un confronto con gli enti coinvolti. «Il confronto peraltro, come già in precedenza sollecitato, - dicono - sarebbe certamente la strada migliore per arrivare ad una soluzione definitiva della controversia».

