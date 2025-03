«Bagni chiusi nei parchi, si intervenga» 

Non solo chioschi off limits, nei parchi comunali di Selargius mancano da tempo anche i bagni pubblici. Vandalizzati a più riprese, alcuni mai aperti, fatti sistemare per poi rimettere sbarre e lucchetti al primo raid notturno. Dal parco Lineare a piazza Si ‘e Boi la situazione è la stessa.

«L’amministrazione si vanta di aver ottenuto il titolo di città, ma poi non vengono garantiti servizi fondamentali come i bagni nei parchi», dice la consigliera di minoranza Paola Maccioni. «I cittadini si lamentano, così come chiedono che ci siano punti ristoro a disposizione per chi fa una semplice passeggiata». Sul futuro dei chioschi il Comune sta lavorando a un piano da 250mila euro. «Saranno dei punti di accoglienza per i bambini, basta serate sino a notte fonda come succedeva in passato», ha annunciato il sindaco Gigi Concu. Il progetto - che comprende anche i bagni pubblici - è work in progress, inserito nel piano triennale delle opere pubbliche.

