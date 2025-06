Bagni chiusi nei parchi, scoppia la polemica 

Cancelli aperti mattina, pomeriggio e sera, ma i bagni restano sempre sbarrati con tanto di grata e lucchetto. Lo sanno bene le famiglie, i giovani e gli anziani che frequentano il parco di Sì ‘e Boi e ogni giorno devono fare i conti con l’assenza di servizi igienici. «Un parco senza bagni è un parco a metà», denuncia il consigliere Franco Camba che ha riportato per l’ennesima volta il problema nel dibattito in Municipio. «Troppi atti vandalici», la replica dell’assessore all’Ambiente Gigi Gessa che assicura: «Stiamo studiando una soluzione per tenerli aperti».

La polemica

L’interrogazione di Camba è di pochi giorni fa. «È una situazione che grida al paradosso. Si investe – o si dichiara di investire – nella valorizzazione del verde urbano, si promuovono stili di vita sani, la fruizione degli spazi all’aperto, ma poi si dimenticano le necessità basilari dei cittadini», dice in riferimento al giardino pubblico di Sì ‘e Boi dove i bagni sono off limits da tempo.

«Un parco senza servizi igienici è una struttura incompleta, che comunica trascuratezza e mancanza di rispetto per chi la vive ogni giorno. Da parte della Giunta ci si attenderebbe almeno una spiegazione, meglio ancora una soluzione, non si può continuare a chiudere gli occhi di fronte a una mancanza così evidente», aggiunge Camba. «Non si tratta di un lusso, ma di un diritto legato alla dignità e all’igiene pubblica. È mai possibile che nel 2025 non si riesca a garantire l'apertura e la manutenzione di un bagno pubblico?».Da qui la richiesta di «servizi essenziali, funzionanti e accessibili. E sarebbe davvero ora che la Giunta smettesse di considerare secondarie queste esigenze. Perché la qualità della vita urbana si misura anche – e soprattutto – nei dettagli concreti. E un bagno chiuso, per mesi o anni, non è un dettaglio. È un segno di disattenzione, e purtroppo anche di distanza dalle reali necessità della comunità. Non sono il primo consigliere comunale a sollevare questo problema», conclude Camba, «ma spero di essere l’ultimo».

La replica

L’assessore all’Ambiente Gessa rassicura: «Purtroppo siamo stati costretti a chiudere i bagni di Si ‘e Boi dopo un’escalation di atti vandalici che hanno distrutto tutto, porte comprese. Ora i bagni sono stati sistemati, ma verranno riaperti nel momento in cui c’è la certezza che possono essere sorvegliati». Fra le soluzioni al vaglio della Giunta e della Polizia locale c’è l’ipotesi di un ulteriore turno dei vigili urbani dalle 21 in poi, l’orario in cui di solito si concentra la presenza di ragazzini nel parco.

