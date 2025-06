Bagni chiusi da trenta giorni nel centro intermodale 

Il primo di luglio verrà interrotto (e sostituito con autobus) il trasporto ferroviario da Carbonia-Iglesias-Villamassargia a Decimomannu, ma le condizioni del centro intermodale di Carbonia destano enormi preoccupazioni.

Sono chiusi da un mese i bagni e funziona a singhiozzo (spesso non funziona per nulla) l’impianto di climatizzazione della sala d’aspetto. A sollevare questi disagi a nemmeno 10 giorni dall’entrata in vigore del nuovo corso che andrà avanti sino al 31 dicembre del 2026 sono i sindacati e i rappresentanti dei pendolari. Condizione che reputano intollerabile perché dal primo luglio i collegamenti dal Sulcis Iglesiente a Decimomannu avverranno con autobus ovviamente privi di bagni. Come sottolinea per la Fit Cisl del Sulcis Alessandro Melis: «Senza preavviso la Rfi ha chiuso da fine maggio i bagni della stazione intermodale di Carbonia – inaccettabile l’interruzione di un servizio importante, con ditte locali che rischiano di tagliare gli organici». Grave anche la segnalazione di Giovanni Pisu, un portavoce dei pendolari: «La sala d’attesa dell’intermodale ha il climatizzatore che spesso va fuori uso e dal primo luglio inizia il servizio sostitutivo: inaccettabile».

