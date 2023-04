Bagni chimici in tutte le spiagge 

Bagni chimici nei principali accessi alle spiagge di Castiadas per offrire un servizio e tenere più pulito il litorale. I bagni saranno posizionati da una ditta esterna incaricata dal Comune per una spesa di 45mila euro. «Riteniamo sia un servizio fondamentale – spiega il sindaco Eugenio Murgioni – dal momento che la mancanza di adeguati servizi igienici ad uso pubblico crea, visto l'enorme afflusso turistico, seri problemi per la salute anche per la presenza di numerosi rifiuti e 'bisogni' umani nella macchia mediterranea a ridosso degli accessi al mare». Quattordici nel complesso i bagni chimici, due per ogni spiaggia: Santa Giusta, Su Cannisoni, Monte Turnu e Cala Pira, Sant'Elmo, Cala Marina, Cala Sinzias lato Garden Beach e Cala Sinzias lato pineta. In ogni spiaggia uno dei due bagni è anche per i diversamente abili. La ditta esterna si occuperà di posizionamento, manutenzione, svuotamento e pulizia. (g. a.)

