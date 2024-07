Bagni allestiti nei parcheggi dei disabili 

La festa può iniziare. Oggi dalle 20 in città al via la 59 sima edizione dell’Europeade con la cerimonia di benvenuto ai 3000 figuranti allo stadio Frogheri. Non mancano le polemiche per i bagni chimici sistemati sugli stalli disabili. È bastata una pec al Comune per risolvere un clamoroso scivolone. È stato Alfio Uda, dell’associazione Odv sui diritti per la mobilità dei disabili, a far scoppiare il caso. Ha scritto una pec: «È possibile che non ci fossero altri parcheggi dove posizionare quei bagni chimici? Era proprio necessario occupare gli stalli disabili? Vi rendete conto delle difficoltà che abbiamo per parcheggiare e scendere con la carrozzina? Chiediamo di intervenire». In un attimo è stato tutto ripristinato e i bagnotti sono stati trasferiti sull’altra parte della via ad occupare uno stallo per carico e scarico merci. Ma le segnalazioni riguardano anche le fontane della città: col caldo i visitatori troveranno chiuse quelle dei Giardini. Molti baristi storcono il naso per l’ordinanza del commissario di vietare la vendita con asporto e consumo, all’esterno dei pubblici esercizi di somministrazione, di alimenti e bevande in contenitori di vetro e lattine limitatamente ai percorsi e aree interessate dagli eventi e per l’intera durata, compresi i distributori automatici.

RIPRODUZIONE RISERVATA