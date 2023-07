Bagnanti in difficoltà, sette salvataggi 

Sette persone in difficoltà, fra cui due bambine di 11 e 10 anni, strappate alle onde. È successo nelle spiagge di Pistis e Su Gutturu (nella cosiddetta Spiaggia delle Suore). Pomeriggio di superlavoro ieri per i bagnini della Costa Verde, dove puntualmente – insieme al maestrale – arrivano le insidie per chi si avventura in un mare che, in certe condizioni, conferma la sua pericolosità.

A Pistis i bagnini Giacomo Scintu e Lorenzo Lisci, entrambi impegnati nel servizio di sicurezza a mare disposto dal Comune di Arbus, insieme a Francesco Silvestri del chiosco della spiaggia, hanno salvato cinque vite: quelle di Iehel Szabó, 47 anni, e del figlio sedicenne, entrambi ungheresi, di due bimbe di Mogoro di 11 e 10 anni e di Francesco Serrenti, 39 anni, anche lui di Mogoro.Pochi minuti dopo, salvataggi decisivi anche a Su Gutturu, nella Spiaggia delle Suore: qui, a trovarsi in difficoltà, sono state due cugine di Roma, Arianna e Martina.

«Fin dalla mattina, visto il maestrale sostenuto, nelle spiagge erano esposte sia la bandiera rossa che i cartelli d'invito alla prudenza», sottolinea il coordinatore del servizio di salvamento a mare, Matteo Melis: «In quel tratto di costa – aggiunge – con il maestrale le correnti marine sono forti. Ma il problema sono i comportamenti irresponsabili. Gli avvisi di pericolo vengono ignorati. Nessuno ascolta, neppure quando il bagnino avverte con il fischietto».

Fino a ieri la stagione balneare sulla Costa Verde aveva fatto registrare un solo un salvataggio, a Piscinas. Ieri ben sette in una sola giornata. (s. r.)

